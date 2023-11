Non rispetta divieto di avvicinarsi alla ex,arrestato 20enne

Nel luglio scorso aveva aggredito la sua ragazza vicino al cimitero di Lanusei. Dopo la denuncia della giovane, il 2 settembre scorso la Gip del tribunale di Lanusei Nicoletta Serra aveva sottoposto un 20enne di Tortolì alla misura del divieto di avvicinamento alla ragazza stessa.

Ma lui, incurante del provvedimento del tribunale, ha continuato a frequentarla, sia di persona che attraverso messaggi sui social.

Da qui, dopo gli accertamenti condotti dai carabinieri della Compagnia di Lanusei, l'aggravamento della misura in arresti domiciliari per il 20enne.

Misura arrivata il 25 novembre scorso, proprio nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA