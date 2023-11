Due tonnellate droga sud Sardegna, scoperto impianto produttivo

Sono tutti sardi - due di Desulo, due di Villacidro e uno di Seulo - e uno solo dei quali sconosciuto alle forze dell'ordine, i cinque arrestati ieri notte durante un maxi blitz dei carabinieri nelle campagne di Decimomannu, nel Sud Sardegna, dove sono stati sequestrati almeno due tonnellate di infiorescenze di marijuana essiccata contenute in grossi sacchi di materiale sintetico. Gli arrestati devono rispondere di produzione e traffico di stupefacenti.

Nel rudere del casale, i carabinieri della compagnia di Iglesias e delle stazioni di Decimomannu e Siliqua hanno anche sequestrato un impianto professionale per l'essiccazione della sostanza, alcuni macchinari utili per la separazione delle infiorescenze dagli steli e altre per la selezione delle infiorescenze per dimensione, una per il confezionamento sottovuoto, nonché scatoloni di cartone per l'assemblaggio finale.

Nella perquisizione eseguita a Desulo a casa di uno dei 5 è stata rinvenuta una pistola semiautomatica Bernardelli calibro 6,35. Ora i cinque si trovano in carcere a Uta.



