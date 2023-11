Contratti precari, tende davanti al Policlinico di Monserrato

Occupano l'area di ingresso del Policlinico universitario e piazzano le tende davanti all'ospedale. È la protesta del sindacato Usb e dei lavoratori di Monserrato. "L'occupazione- spiega il responsabile regionale Usb Sanità Gianfranco Angioni - proseguirà fino a quando non avremmo risposte che ci diano garanzie che i contratti verranno tutti prorogati. Le cure e l'assistenza si garantiscono con il personale non a chiacchiere".

Davanti al policlinico anche cartelli per spiegare le motivazioni della mobilitazione: "Precari della sanità - si legge in un manifesto - sfruttati e poi scaricati: stop al precariato". Sindacato e lavoratori in rivolta: "La situazione - si legge in una nota - inoltre è diventata inaccettabile per le estenuanti liste d'attesa che non garantiscono risposte immediate ai bisogni di cura della cittadinanza. Non si può accettare che i malati devono cercare risposte di cure attraverso specialisti a pagamento".

Le richieste: "un immediato e straordinario piano di assunzioni e stabilizzazioni di tutte le figure professionali sanitarie e tecniche, risposte per la mancanza dei dispositivi e ausili per garantire in sicurezza l'assistenza all'interno delle unità operative e la ripartizione del bonus Covid".

Il sindacato annuncia che per domani il prefetto ha convocato Usb sanità e direzione generale dell'Aou.



