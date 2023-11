Scatta l'allerta per piogge, forte vento e mareggiate

Piogge, temporali e forte vento in arrivo in Sardegna.

La Protezione civile regionale ha emesso a partire dalla mezzanotte di martedì 21 e sino alla mezzanotte di mercoledì 22 novembre un avviso di allerta gialla (criticità ordinaria) per idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di Flumendosa Flumineddu e Gallura.

Si prevedono precipitazioni a partire dal settore nordoccidentale, dove raggiungeranno cumulati moderati, per poi estendersi ed intensificarsi sulla Sardegna nord-orientale e successivamente anche su quella sud-orientale dove si attendono cumulati fino a localmente molto elevati. Sulla sardegna orientale saranno inoltre possibili temporali da isolati a sparsi di forte intensità.

Inoltre dalle 21 di martedì 21 e sino alla mezzanotte di mercoledì 22 novembre le regioni costiere della Sardegna settentrionale - si legge nel bollettino - saranno interessate da venti forti da nord-ovest in rapida rotazione da nord nord-est, con rinforzi di burrasca sulla Sardegna orientale a partire dalle coste della gallura.

Sono previste inoltre mareggiate sulle coste esposte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA