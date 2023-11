Renga e Nek sono le star della notte di Capodanno a Sassari

Sarà il duo Renga e Nek a salire sul palco di piazza d'Italia, a Sassari, per festeggiare il Capodanno 2024. I due cantanti sono le star scelte dalla giunta comunale di Sassari per il concerto della notte di San Silvestro che accompagnerà i sassaresi nel nuovo anno.

Prima dei due artisti si esibirà in piazza una selezione di giovani band sassaresi, fra cui Sånt›n Label e Sly//Cult, che insieme ai dj scalderanno la platea.

L'evento è organizzato da Insula Events con il live prodotto da Friends&Partner.

La giunta comunale ha scelto la proposta sfogliando una rosa di artisti che comprendeva Malika Ayane, Carmen Consoli e Marina Rei, Achille Lauro, Jake La Furia, Sangiovanni, Boomdabash, i Nomadi: il costo dello spettacolo per l'amministrazione, completamente gratuito per il pubblico, è di circa 400mila euro, fra allestimento e cachet per gli artisti.

Il duo Renga-Nek approda a Sassari dopo il tour che li ha visti scaldare alcune fra le piazze più importanti d'Italia, come il Forum di Assago a Milano, Napoli, Bari, Bologna, Firenze e Torino.



