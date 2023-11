Obbligo domicilio digitale, appello a imprese per uso della Pec

Le imprese hanno l'obbligo di avere e comunicare al Registro imprese il proprio domicilio digitale, la pec. Lo ricorda la Camera di Commercio di Cagliari - Oristano, sottolineando che la pec è sicura, certifica la trasmissione delle comunicazioni, rendere certa, certificabile e opponibile a terzi la spedizione e la consegna.

Tutte le imprese, sia le società che le ditte individuali, hanno l'obbligo di avere una pec iscritta nel Registro delle imprese, valida come domicilio digitale ufficiale dell'impresa.

E' importante comunicare la propria pec al Registro delle Imprese tramite una Comunicazione Unica attraverso la piattaforma Pratica semplice-Infocamere(link is external). La comunicazione è esente da diritti di segreteria e non è soggetta all'imposta di bollo. Chi non avesse un domicilio digitale può attivarlo rivolgersi ad un gestore autorizzato iscritto nell'elenco gestori pec nel sito dell'Agid.

Il domicilio digitale deve essere univoco, cioè riconducibile in maniera esclusiva e certa all'impresa e non può corrispondere ad altri indirizzi pec di imprese e di professionisti (non è più possibile la domiciliazione dell'impresa all'indirizzo pec del professionista). Deve essere attivo, idoneo a ricevere comunicazioni da altri indirizzi pec; solo se il domicilio digitale del destinatario è attivo, al mittente è inviata la ricevuta di consegna del messaggio. Il domicilio digitale non deve essere inesistente, revocato o scaduto.

La Camera di commercio è prossima al rilascio d'ufficio dei domicili digitali e alla contestuale applicazione delle sanzioni. Nei prossimi giorni partirà sui social una campagna di informazione e sensibilizzazione che ha come testimonial componenti del Consiglio camerale, rappresentanti di importanti settori economici isolani: Lucetta Milani (servizi alle imprese), Alberto Bertolotti ed Emanuele Frongia (Confcommercio), Luca Saba (Coldiretti), Gaetano Nastasi (liberi professionisti) Tutti i dettagli sulle modalità di verifica e regolarizzazione della propria pec sono reperibili al seguente link https://www.caor.camcom.it/registro-imprese/come-depositare-le-p ratiche-al-registro-imprese/domicilio-digitale-pec e sulla pagina FB della Camera di commercio https://www.facebook.com/cameracommerciocagliari



