Crolli via Dettori,entro novembre la relazione del tribunale

Residenti e commercianti di via Dettori e il Comune di Cagliari aspettano la decisione del tribunale sulla riapertura del tratto di strada chiuso al traffico e ai pedoni dopo il rischio crolli di un anno fa. Entro il mese di novembre il Ctu, il consulente tecnico d'ufficio, depositerà la relazione definitiva.

Solo dopo che il giudice esprimerà parere e provvedimento, il Comune potrà dare disposizioni sulla riapertura totale o parziale del tratto di strada off limits.

Nel frattempo - spiega all'ANSA l'assessora comunale ai lavori pubblici Gabriella Deidda - è stato inviato un sollecito per chiedere di ripristinare i sottoservizi (elettrica, idrica, gas e telefonia). Questo è necessario per poter riaprire il varco e permettere il transito pedonale e l'accesso ai residenti o a chi ha attività commerciali nel lato numeri civici dispari.

L'obiettivo, sempre con il benestare del tribunale, è quello di evitare che gli scavi, a causa delle piogge, possano riempirsi d'acqua. Il Comune è in stretto contatto anche con i legali di proprietari di case e attività commerciali ed è pronto a valutare ogni singola posizione. "Prima di esprimere qualsiasi decisione - spiega ancora l'assessora Deidda - aspettiamo risposte dal giudice. Ricordo che pur parlando di edifici privati stiamo procedendo sempre in somma urgenza e per tanto ho presentato in Giunta una delibera per il riconoscimento di un debito fuori bilancio di 175.000 euro per poter pagare i professionisti e l'impresa".



