Regionali '24: il centrosinistra diviso tenta una ricomposizione

Il centrosinistra sardo continua con i tentativi delle diplomazie di ricomporre il fronte, che allo stato attuale si presenterà spaccato all'appuntamento con le prossime regionali. Mentre Alessandra Todde e Renato Soru sono impegnati in un appuntamento dopo l'altro sui territori, questo pomeriggio il Pd riunirà la direzione regionale, alle prese con una divisione interna emersa con un documento ('La Sardegna del futuro'), due giorni fa, di una ventina di militanti, tra i quali la ex deputata Romina Mura, scontenti della gestione del percorso e del metodo di scelta del candidato da parte dei vertici regionali.

Alla direzione di oggi a Oristano il coordinatore del tavolo programmatico, Cesare Moriconi, sottoporrà una sintesi dei punti chiave. Ma al di là del programma, i militanti critici sono preoccupati e annunciano un voto contrario al documento proposto da segretario e presidente se "sarà confermata la decisione di presentare un regolamento per la scelta dei candidati nelle liste del Partito democratico alle prossime regionali, che permette la riconferma di tutti i consiglieri uscenti senza alcuna discussione di merito", scrivono in una nota. E denunciano che dopo il primo documento, "nessuna richiesta di chiarimento o confronto è giunta dagli organi del partito, ma anzi sono aumentate a tutti i livelli - scrivono -, le violenze verbali, le offese da parte di compagni, anche dirigenti, del Pd ed esponenti del M5s nei confronti dei sottoscrittori".

La settimana è fitta nel centrosinistra: dopo la direzione Pd di questa sera, domani è previsto il tavolo di coalizione che sottoporrà il programma a tutte le forze. Attesa, poi, per l'arrivo della segretaria Elly Schlein, venerdì a Cagliari per la festa del Pd, e annunciata probabilmente il giorno prima in una conferenza stampa. A lei spetterà il compito di mediare tra i due protagonisti in campo: Renato Soru ieri a Lodine ha parlato di spopolamento, denatalità, mancanza di servizi essenziali, per Alessandra Todde domenica con la base del M5s, che si è riunita nell'assemblea regionale a Oristano: "Uniti possiamo vincere le Regionali - ha ribadito la candidata - è il momento del Noi e non dell'Io".



