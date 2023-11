Corto Maltese al Poetto, l'opera di Marongiu donata al Comune

Corto Maltese, il personaggio dei fumetti creato da Hugo Pratt, al Poetto con la Sella del Diavolo sullo sfondo. È la tela donata dall'artista Bob Marongiu al Comune di Cagliari. La cerimonia è stata presieduta dall'assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau. Il lavoro era stato realizzato per la mostra organizzata dall'assessorato alla Cultura e Spettacolo, ospitata a Palazzo di Città tra agosto 2022 e febbraio 2023.

Un'opera, ha sottolineato la rappresentante della Giunta Truzzu, che ha "suscitato l'interesse del pubblico per la sua fusione di elementi iconici e paesaggistici". Poi il passaggio alla Cagliari Airport Library. E ora la tela troverà una collocazione permanente alla Mem, la Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164, nella sala dei bambini. A ringraziare Bob Marongiu anche Enrica Anedda Endrich, presidente della commissione Cultura. "La sua pittura - ha detto - piace a tutti, agli adulti e ai bambini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA