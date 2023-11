Cantoniere Anas ferito in un incidente, statale 131 bloccata

Incidente questa mattina sulla statale 131 diramazione centrale nuorese. Un cantoniere rimasto ferito nel tamponamento tra l'auto di servizio e un mezzo pesante. L'esatta dinamica è ancora da accertare.

Il traffico veicolare è stato interrotto al km 83,750, in territorio di Irgoli (Nuoro) in direzione Olbia.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione della viabilità, per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.



