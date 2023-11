Cagliari, 12 scrittori per 'Racconti nel parco' di San Michele

Storie e libri tra i prati e gli alberi di San Michele. Ogni mercoledì a Cagliari "Racconti nel parco", iniziativa nata dalla collaborazione tra Comune e associazione Cittadinanzattiva. È la versione autunno-inverno della rassegna ospitata dallo scorso giugno all'Orto Dei Cappuccini con diciassette autori per altrettanti appuntamenti.

Dodici gli incontri previsti: si comincia mercoledì 22 novembre con la presentazione di "Il quarto testimone" di Paolo Pinna Parpaglia. Chiusura mercoledì 31 gennaio con Veronica Marzi e "Nut lo scoiattolo smemorato". Pagine e natura. "I racconti hanno perlopiù un legame con il territorio isolano interno, storie vissute fuori Cagliari - spiega il vicesindaco e assessore del Verde pubblico Giorgio Angius - che hanno dato la possibilità di scoprire tradizioni, luoghi e ricchezze altre, utili però a risvegliare una parte di città, unione di comunità regionali".

Per gli organizzatori "un ponte tra la comunità e la letteratura", un'opportunità di crescita culturale e di coesione sociale, che "nasce e si concretizza da una rete Comune-Terzo settore-autori-editori". Presentazioni per appassionati di tutte le età. "L'incontro tra la bellezza di un parco e la cultura aiuta a partecipare attivamente alla vita della città che coinvolge tutte le generazioni", chiarisce Vincenzo Pinna, coordinatore di Cittadinanzattiva



Riproduzione riservata © Copyright ANSA