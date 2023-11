Veliero in granito dello scultore Ladu al porto di Arbatax

Un veliero dello scultore Giorgio Ladu al porto di Arbatax. È un omaggio alla tradizione marinara dell'Ogliastra: un richiamo a un passato non troppo lontano, quando, nello scalo, era consuetudine disegnare sui muri le sagome delle imbarcazioni, a vela prima, a motore poi, fino ai cargo che trasportavano il legname per la ex cartiera.

L'opera è stata donata all'Autorità di Sistema Portuale la scorsa estate e posizionata oggi nella Darsena dei Genovesi nel corso di una cerimonia alla presenza dell'autore, del presidente dell'AdSP, Massimo Deiana, del comandante della Capitaneria di Porto, Mattia Caniglia, del sindaco di Tortolì, Marcello Ladu e dai rappresentanti del direttivo del Club dei diportisti Arbatax.

La scultura, interamente in granito, è alta 2 metri e venti e pesa 50 quintali. "Abbiamo accolto fin da subito e con grande piacere la donazione dello scultore Giorgio Ladu - spiega Massimo Deiana - Un'opera, il veliero , che ben si inserisce nel contesto marittimo e tradizionale dello scalo di Arbatax, conferendo un tocco di bellezza e sensibilità. Siamo grati per questo gesto che rappresenta un primo passo, in chiave artistica, di un percorso di graduale riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture presenti che, dal 2021, il nostro ente sta attuando sullo scalo ogliastrino".



