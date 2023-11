Global Solo Challenge, partita l'avventura dello skipper Mura

Famiglia, amici e tifosi sul molo di Marina Coruña. Poi, alle 14 ora locale, è partita dalla Spagna l'avventura dello skipper cagliaritano Andrea Mura per la Global Solo Challenge, giro del mondo in solitaria senza scali e senza assistenza in 120 giorni. Massima concentrazione, uno sguardo al computer e alla mappa. E via all'inseguimento: il primo obiettivo sarà quello di annullare il distacco con le quindici barche partite prima di lui e tagliare per primo il traguardo.

Sono diciotto gli skipper, provenienti da 11 nazioni. La regata prevede un formato di partenze scaglionate in base alle caratteristiche di ciascuna barca: le più lente partono prima seguite in successione da quelle più veloci. Dopo Mura ancora qualche skipper, poi saranno davvero tutti in mare. Il cagliaritano affronta un viaggio planetario con la sua Vento di Sardegna. La barca con le bandiere dei quattro mori precorrerà 26.000 miglia nautiche intorno al mondo circumnavigando l'Antartide, attraverso un percorso che passa per i tre grandi capi: Capo di Buona Speranza (Sud Africa), Capo Leeuwin (Sud Australia) e Capo Horn (Sud America). Un itinerario tra mari e climi differenti: lungo l'Atlantico con l'autunno, gli oceani Indiano e Pacifico in piena estate australe per poi arrivare nuovamente nell'Atlantico durante l'inverno, attraversando due volte l'equatore.

Saranno 120 giorni tra le onde, di cui circa 60 circumnavigando l'Antartide: quattro mesi da solo in mezzo agli oceani in zone dove la temperatura dell'acqua o dell'aria può scendere sotto i 5°C. E dove le barche devono essere completamente auto sufficienti per lunghi periodi di tempo, in grado di affrontare forti burrasche e preparate per gestire anche emergenze serie senza aspettativa di alcuna assistenza esterna. Il percorso per raggiungere il porto di La Coruna da Cagliari è stato fondamentale per testare la barca. La durata del tragitto, di circa 1500 miglia di navigazione, è stata di circa tre settimane con tre stop tecnici dettati dal meteo avverso: Algeri, Portimão e Cascais. Vento di Sardegna è un Open 50 realizzato su progetto di Felci Yacht Design nel 2000 e acquistato da Andrea Mura nel 2007.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA