Regionali '24: campo largo sta con Todde ma mano tesa per unità

"La coalizione del campo largo si stringe in maniera solidale intorno alla candidata alla presidenza della Regione Sardegna, Alessandra Todde". È quanto si legge in una nota della coalizione che vede insieme Pd-M5s-Avs e altre 9 sigle.

Dopo lo strappo tra Todde e Renato Soru nella giornata odierna che avrebbe dovuto sancire un faccia a faccia chiarificatore, si vuole "non solo esprimere solidarietà ma anche fare chiarezza". Il campo largo sottolinea "ancora una volta come vi sia la necessità di un confronto corretto e leale, e ribadisce che la scelta della candidata è stata una scelta maturata nei mesi, da 12 sigle politiche, che hanno lavorato a un programma unitario che nei prossimi giorni sarà reso pubblico". "La nostra mano rimane tesa alla costruzione dell'unità - sottolineano gli esponenti del campo largo - laddove ci sia rispetto reciproco e la volontà di costruire una vera coalizione, che abbia come unico obiettivo quello di finalmente dare finalmente le risposte adeguate ai sardi delusi con una proposta politica sarda e di valenza programmatica da subito".

"Vogliamo garantire - concludono -, oltre i personalismi, un governo solido e credibile nell'interesse di tutti i sardi".





