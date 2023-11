L'Ai per promuovere le bellezze e le tradizioni d'Ogliastra

L'Ogliastra ha sempre più una dimensione internazionale. Le sue bellezze naturalistiche, i borghi antichi e la longevità sono i punti di forza del territorio che ora fa un salto di qualità sul versante della promozione grazie all'intelligenza artificiale grazie a un progetto del Consorzio industriale di Tortolì finanziato con 900mila euro dall'assessorato regionale al Turismo.

Lo studio che accompagna il progetto ha analizzato diversi target di visitatori e le azioni di marketing digitale: oltre 5milioni di persone tra l'Italia, la Svizzera la Francia e la Germania hanno visualizzato gli spot del territorio diventando potenziali turisti.

"Per la campagna di promozione è stato fatto un ampio uso della multimedialità che racconta l'Ogliastra, dall'ambiente incontaminato, agli scenari mozzafiato, tradizioni, cultura e piccoli borghi, fino all'enogastronomia e alla dieta dei centenari - ha sottolineato Rocco Meloni, vice presidente del Consorzio Industriale -. La campagna ha fatto uso dell'intelligenza artificiale che è uno strumento importante per rilanciare il turismo e lo scalo aereo di Arbatax: la sua riapertura nel 2023 ha già accolto oltre 400 voli privati. Ora guardiamo con fiducia al prossimo anno".

Corposo il capitolo di analisi dei destinatari della promozione turistica, puntando tra persone dall'alto profilo economico, professionale e culturale. Visitatori interessati a fare esperienze oltre al mare e che puntano agli aspetti identitari e all'enogastronomia.

Il progetto, realizzato dalle società Agorà Srl; Studio Creativo e partners; Relive Srl, Fondazione Its Blue Zone, MF Comunicazione e società Theorema, ha realizzato uno spot "Ogliastra, un'esperienza infinita" che ha avuto 3milioni di visualizzazioni; una piattaforma digitale sulla longevità; una campagna di promozione dell'aeroporto di Arbatax visulaizzata da 1,8 milioni di persone; un ciclo di seminari di perfezionamento per le guide ambientali e un centro turistico dedicato alla Blue Zone dell'Ogliastra che propone un viaggio nei segreti della lunga vita di una delle popolazioni più longeve del mondo.





