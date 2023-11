Calcio: Cagliari, 9 gol alla Nuorese pensando al Monza

Nove reti del Cagliari allo stadio Frogheri nell'amichevole in Barbagia contro la Nuorese, squadra al terzo posto nel campionato di Promozione. Un test per non perdere il ritmo partita visto che il campionato è fermo. Ma Ranieri sta già pensando al ritorno in campo con il Monza, domenica 26 novembre alle 12.30 alla Domus.

Contro la Nuorese due gol di Pavoletti nel primo tempo. E poi doppietta di Viola e tripletta di Jankto nella ripresa. Le altre reti sono arrivate da Desogus e Petagna. Non è entrato nel tabellino dei marcatori, ma Pereiro ha confezionato i tre assist dei gol del primo tempo realizzati da Pavoletti e Desogus. Festa in campo e sugli spalti tra applausi, autografi e selfie davanti a circa duemila tifosi. In tribuna anche l'ex rossoblu e azzurro Gianfranco Zola. Presenti il presidente Tommaso Giulini con l'amministratore delegato Carlo Catte.

Il Cagliari, senza Oristanio, Nandez, Capradossi e Di Pardo, impegnati in un programma di recupero, e i nazionali Shomurodov, Lapadula, Luvumbo, Makoumbou, Obert, Prati, Wieteska, Hatzidiakos. Ranieri ha iniziato con Aresti tra i pali, linea di difesa a quattro con Zappa e Azzi sugli esterni e centrali Dossena e Goldaniga.

Anche il centrocampo a quattro: interni Deiola e Sulemana, Pereiro e Desogus larghi a supporto della coppia d'attacco Pavoletti e Petagna. Nel secondo tempo spazio ad Augello, Catena - difensore centrale della Primavera - Jankto e Viola. E poi a Scuffet, Arba, Vinciguerra e Marcolini.



