Sindaco Cagliari, più risorse a città metropolitane e province

"Da sindaco metropolitano voglio ringraziare il Governo per l'attenzione concreta verso gli Enti Locali: con l'approvazione dell'emendamento dei senatori Castelli, Maffoni, Orsomarso e Tubetti in Commissione Finanze (relatrice Zedda), arriveranno 150 milioni in più nelle casse di città metropolitane e province, da destinare ai servizi per i cittadini". Così Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, in merito all'emendamento al Dl proroghe che abolisce il taglio stabilito dal governo Draghi nella legge di bilancio 2021.

"Queste risorse - prosegue Truzzu - sono una boccata d'ossigeno per i comuni, dai più piccoli ai più grandi. Le esigenze sono davvero tante. Occorrono fondi che, a nostro giudizio, sono sempre ben investiti: vanno direttamente a soddisfare le tante necessità di famiglie e cittadini".

"L'emendamento è il riconoscimento allo sforzo dispendioso che gli Enti Locali affrontano per modernizzare la macchina pubblica", conclude il sindaco di Cagliari.



