Il 2024 anno record per le crociere, 500mila turisti a Cagliari

Mezzo milione di croceristi in arrivo a Cagliari nel 2024. E 153 navi che approderanno nello scalo davanti a via Roma. Sono i numeri che consentiranno al porto del capoluogo di superare il record del 2017. Un salto in avanti rispetto al pur positivo 2023 che si concluderà con 101 scali e 390mila ospiti. A dicembre poi tornerà dopo tre anni la Msc: appuntamento il 18. Le compagnie che sbarcheranno a Cagliari passeranno da 21 a 32 con un incremento del 57%. Le cifre sugli scali segnano invece un aumento del 51%. Ventuno le cerimonie di esordio (+250%), 24 doppi approdi, 2 tripli e 1 quadruplo.

"Le previsioni sono state rispettate, forse sono state addirittura più conservative della realtà- ha detto Massimo Deiana, presidente dell'Autoritá di sistema portuale mari di Sardegna - nel 2023 ci aspettavamo un totale recupero dei dati pre pandemia. E con il 2024 avremo il superamento del periodo pre Covid. Ci sono poi le variabili come la guerra mediorientale, ma gli effetti si vedranno nel medio lungo periodo".

Cifre che, secondo gli analisti, avranno molti benefici sull'economia della città. "È un settore in fermento- ha detto Raffaella Del Prete, general manager Global ports Italia (Cagliari cruise ports fa parte del circuito) - molti croceristi assaggiano la città. È il 70% ritorna per una vacanza più lunga.

Senza dimenticare che con Costa abbiamo già la possibilità di far iniziare o terminare la crociera a Cagliari".

La scelta del capoluogo sardo dipende da diversi fattori: "Cagliari - ha aggiunto - è considerata una città sicura con il vantaggio di un terminal vicina al centro. Un'altra attrazione è rappresentata dall'ospitalità del territorio. Teniamo anche presente che non ci saranno periodi senza vuoti: stiamo dando continuità agli approdi e questo garantirà la possibilità di destagionalizzazione. Cifre importanti, ma puntiamo addirittura a migliorarlo".

Altri numeri del 2023: 30.000 viaggiatori in imbarco e sbarco, 6 Maiden Calls (esordi al porto di Cagliari) 10 doppi approdi e uno triplo. Comune soddisfatto per le prospettive: "Daremo a Msc - ha anticipato l'assessore al turismo Alessandro Sorgia - l'accoglienza che merita. Ma questo vale per tutto il settore: ci crediamo molto e abbiamo lavorato al massimo per garantire la massima ospitalità della città".



