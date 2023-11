Fiamme nel Nuorese spente da 2 Canadair, alcune case evacuate

Un vasto incendio è scoppiato, attorno alle 11, a Siniscola, nel Nuorese, e ha percorso diversi chilometri fino ad arrivare quasi al centro abitato, dove sono state evacuate alcune abitazioni in cui abitano 20 persone. Una misura precauzionale rientrata subito dopo l'intervento, nel primo pomeriggio, di due Canadair arrivati da Ciampino, al posto dell'elicottero proveniente da Fenosu (Oristano) che è dovuto rientrare alla base a causa del forte maestrale dopo non essere riuscito a effettuare lanci estinguenti.

Le fiamme sospinte dal vento hanno mandato in fumo circa 30 ettari di territorio. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, gli uomini dell'agenzia Forestas e quelli del Corpo Forestale, oltre ai barracelli e al 118.

Il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris, lamenta ritardi nell'attivazione della flotta nazionale. "Chiedo alla Regione Sardegna, date le temperature e l'annata favorevole agli incendi nonostante siamo a metà novembre, di prolungare l'attività antincendio - dice all'ANSA - I ritardi oggi hanno fatto si che le fiamme potessero percorrere indisturbate almeno 5 chilometri facendo tantissimi danni: hanno bruciato vigneti cannetti, olivari, arnie. Le fiamme si sono pericolosamente avvicinate anche alle case che abbiamo provveduto a evacuare. Si deve subito correre ai ripari per evitare altre situazioni di questo tipo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA