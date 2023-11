A Quartu nasce il nuovo piano comunale per il turismo

Mare con venticinque chilometri di costa. Ma anche zona umida come Molentargius e montagna come i Sette Fratelli. E poi le aree archeologiche, con la rete dei nuraghi, a partire dal Diana, e la Villa Romana, la Basilica di Sant'Elena e le chiese del circuito romanico. E ancora, le tradizioni popolari e la produzione enogastronomica.

Sono le basi del nuovo piano comunale per il turismo: le prime linee sono state tracciate a Quartu dalla giunta.

Tra gli obiettivi anche quello di definire un'immagine chiara della destinazione Quartu insieme a una strategia di promozione e comunicazione. "La giunta ha approvato gli atti di indirizzo - annuncia il vicesindaco Tore Sanna - che ora verranno trasmessi al Consiglio comunale, titolare della funzione di programmazione e pianificazione, e contiamo di aprire nelle sedi competenti, ovvero nelle commissioni, una proficua interlocuzione che si dovrà poi spostare all'esterno, coinvolgendo le principali categorie interessate, perché è nostro interesse raccogliere indicazioni e suggerimenti. Questo è quanto l'amministrazione ha fatto e intende fare entro la fine dell'anno rispettando quindi i tempi previsti per questi obiettivi".

Dalle linee di indirizzo emerge una volontà di creare una gestione che coinvolga, dal centro a Geremeas, tutti i residenti. Attenzione al mare, principale punto di forza d'estate, ma anche alla valorizzazione di percorsi natura che colleghino la costa con l'interno. Senza dimenticare poi agroalimentare, artigianato e identità. E un piano per il risanamento delle aree agricole che punti alle produzioni di qualità e alla nascita di forme alternative di ricettività.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA