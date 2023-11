Voglia di figli, Cagliari prima in Italia ma la crisi frena

Un cagliaritano su due fra i residenti senza figli sogna di diventare genitore ma deve rinunciare a causa della precaria situazione economica e della mancanza di adeguate politiche a supporto delle famiglie. Il dato emerge da una ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, che colloca Cagliari al primo posto fra le città italiane per voglia di natalità: 47% contro una media nazionale del 26%.

Il 57% di chi desidera avere dei figli, ritiene che il numero ideale sia due, il 22% pensa sia meglio avere un figlio unico e il 21% vorrebbe ben tre pargoli.

Dall'analisi, che si focalizza sul problema della denatalità in Italia e sulle politiche a supporto delle famiglie, spiccano una serie di dati preoccupanti per la realtà della Sardegna.

Nell'Isola la denatalità influirà negativamente soprattutto sul sistema pensionistico (lo pensano il 46% degli intervistati) e potrebbe contribuire allo spopolamento delle aree non urbane (opinione del 36%). Ancora, un cittadino su due ritiene insufficienti le attuali politiche dell'Italia a supporto della famiglia.

Fra le misure che sono ritenute le più efficaci per contrastare il fenomeno delle culle vuote, ci sono l'assegno universale per ogni figlio a carico (57%) e l'estensione dei congedi parentali (55%). Tra i cittadini lavoratori verrebbe anche molto apprezzata la flessibilità (36%) come il lavoro da remoto integralmente o in parte (20%) e la flessibilità nell'orario di entrata/uscita (14%).

Sempre in tema di welfare, il 38% dei cagliartiani apprezzerebbe molto aiuti economici da parte dell'azienda per cui lavora, così da ammortizzare le spese dovute alla nascita di un bambino; in particolare si pensa a un piano di assistenza sanitaria integrativa per le visite specialistiche private a prezzo ridotto per i figli (25%) o anche l'istituzione di un asilo all'interno dell'azienda (24%). Ma le cause principali della denatalità sono considerate la non florida situazione economica personale (45%) e l'alto costo della vita (23%).





