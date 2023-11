Restano sei i ristoranti stellati Michelin in Sardegna

Nessuna new entry, restano sei i ristoranti stellati in Sardegna. Ancora una volta nell'Isola nessuno chef ha conquistato le due o le tre stelle: una stella resta il massimo riconoscimento assegnato in regione.

La guida Michelin riconferma così la stella per Dal Corsaro a Cagliari con lo chef Stefano Deidda, che l'ha conquistata per otto anni di fila, Confusion, sulla promenade di Porto Cervo con lo chef Italo Bassi, per lui sesto anno consecutivo.

Mantengono il riconoscimento della Michelin anche Somu di Arzachena-Baja Sardinia, con lo chef Salvatore Camedda, Gusto By Sadler di San Teodoro con lo chef Claudio Sadler e Fradis Minoris, Laguna di Nora, a Pula, con lo chef Francesco Stara, che per il terzo anno riconquista anche la Stella Verde della sostenibilità.

Conferma anche per la new entry dello scorso anno, Fuoco Sacro, San Pantaleo, in Gallura, dove ai fornelli c'è Luigi Bergeretto.



