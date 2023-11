A Villaspeciosa la commemorazione della strage di Nassirya

Era il 12 novembre 2003, un camion imbottito di tritolo lanciato a folle velocità contro la base militare Maestrale, a Nassiriya, in Iraq, uccise 19 italiani: 12 carabinieri, 5 soldati e 2 civili, un cooperatore ed un regista. Tra i militari c'era anche un sardo, il maresciallo di Sant'Antioco Silvio Olla.

"A 20 anni di distanza da quell'orrendo e vile atto terroristico, ricordiamo chi ha sacrificato la vita nell'adempimento del dovere, per portare la pace in uno scenario di guerra con coraggio, passione e senso di responsabilità", ha voluto sottolineare il presidente della Regione Christian Solinas a margine della cerimonia commemorativa per il ventesimo anniversario dei "Caduti di Nassiriya e di tutte le guerre", organizzata dal Comune di Villaspeciosa.

Un appuntamento, quello nel Cagliaritano, diventato negli anni un evento istituzionale nazionale, con il patrocinio della Camera dei deputati e del Senato, oltre che della presidenza della Regione Sardegna. Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità militari che hanno deposto due corone di alloro nel monumento ai caduti di tutte le guerre e in quello dedicato alle vittime dell'attentato di Nassiriya.

"Il ricordo di chi ha sacrificato la vita rimarrà sempre vivido nei nostri cuori per la dedizione profusa in una missione che li ha strappati all'affetto dei loro cari - ha aggiunto Solinas - Commemoriamo i caduti di tutte le guerre perché non vada dimenticato il loro supremo sacrificio". A rappresentare la Regione l'assessora del Lavoro Ada Lai: "La memoria è una ricchezza che appartiene a tutta la comunità che va coltivata perché - ha spiegato - ci aiuta a riflettere sul delicato momento storico che stiamo vivendo, in cui la brutalità umana continua ad insanguinare il mondo, come se la storia non ci avesse insegnato niente".



