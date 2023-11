Schiacciato dal suo camion, 60enne sardo muore ad Ajaccio

Tragico incidente sul lavoro ad Ajaccio, in Corsica: un camionista di 60 anni, Enrico Caruso, di Santa Teresa Gallura, è morto schiacciato dal rimorchio del suo camion mentre stava svolgendo alcune operazioni di scarico di merce per l'edilizia. Il fatto è avvenuto ieri intorno alle 13. Secondo quanto ricostruito dalla gendarmeria, il corpo di Caruso è stato anche trascinato per alcuni metri sull'asfalto. L'uomo è morto sul colpo. Lascia due figli e un nipotino.

Il camionista si trovava in Corsica per conto della ditta Naseddu Snc di Santa Teresa Gallura che trasporta materiale edile e lavora molto con il settore dell'edilizia corsa. Caruso, persona conosciuta e ben voluta all'interno della comunità santaresina, lavorava da anni alla guida dei camion trasporti ed era solito fare la spola con Ajaccio.

I famigliari sono stati avvisati della tragedia nella serata di ieri e uno dei due figli ha subito raggiunto la Corsica. La salma verrà restituita completati gli accertamenti legati all'indagine sulla morte sul lavoro. Nel frattempo, sulla pagina Facebook della vittima stanno arrivando decine di messaggi di cordoglio; sgomento e incredulità anche da parte dei tanti colleghi camionisti che ogni giorni lavoravano con lui.



