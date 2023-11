Elezioni: Todde, 'sì a industria, no a baratto salute e lavoro'

Sì allo sviluppo industriale, ma deve essere portato avanti in maniera corretta. È la posizione di Alessandra Todde, che da vice ministra al Mise del governo Conte ha seguito di persona le numerose vertenze, riguardo alle crisi industriali che attanagliano la Sardegna e in particolare il territorio del Sulcis.

"Lo dico chiaro: io sono per lo sviluppo industriale della Sardegna, ma è importante farlo in maniera corretta, non come è stato fatto in Puglia per esempio con l'Ilva, o in altri contesti dove si è barattato il diritto alla salute con il lavoro". "Le aree che sono state industrializzate ora stanno soffrendo, dovremmo interrogarci su quello che vuole essere l'industrializzazione in quelle aree, come renderle competitive e come ci può essere sviluppo in quelle zone".

Per Todde il futuro è nelle bonifiche: "Siamo la seconda Regione d'Italia con più ettari da bonificare - ha sottolineato - gestendo le crisi aziendali ho imparato che un problema può essere anche una grossa opportunità e come succede in altri contesti si potrebbero usare le tecnologie, la ricerca e le intelligenze che abbiamo per rendere eccellente il percorso che fa rivivere quei territori, ma ricordiamoci che un contesto senza attività produttive non è un contesto che può stare in piedi".

Sui rapporti con i sindacati che in questi anni l'hanno avuta come controparte nei tavoli ministeriali, Todde assicura: "Non hai mai interrotto i contatti con le organizzazioni sindacali soprattutto quelle sarde, perché anche da deputata ho cercato di rappresentare il territorio nel modo migliore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA