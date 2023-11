Nuovo stadio Cagliari, via libera conferenza dei servizi

Il nuovo stadio del Cagliari supera un altro ostacolo: oggi il via libera dalla conferenza di servizi convocata dal Comune per le ultime integrazioni al progetto presentate dal Cagliari calcio.

Al tavolo, oltre all'amministrazione e al club rossoblù, anche vigili del fuoco, Asl e tutti gli altri enti che possono dare il loro parere su questioni fondamentali per la realizzazione del nuovo impianto, a partire dalla sicurezza.

Manca ancora un tassello, sotto il profilo strettamente burocratico: si chiama Paur, deve rilasciarlo la Regione e riguarda tutto ciò che attiene la vecchia procedura della Via, la valutazione di impatto ambientale. L'ok dall'assessorato regionale dell'Ambiente dovrebbe arrivare tra la fine di novembre e dicembre. Solo a quel punto il Comune potrà procedere alla convocazione di una nuova conferenza di servizi per dare l'ok al progetto.

Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale: le integrazioni - soprattutto questioni molto tecniche su materiali da utilizzare - hanno passato l'esame della conferenza. L'ultimo scoglio è però insieme economico e politico. La Regione deve ancora mettere a disposizione 50 milioni. Ma sullo sfondo ci sono anche le candidature per le elezioni regionali di febbraio.

Una questione tutta interna al centrodestra: l'attuale governatore Solinas ambisce al bis, l'altro pretendente è però il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, di Fratelli d'Italia.





