Calcio: Ranieri,'mandato via da Juve? dirò verità quando smetto'

Ranieri e Allegri, sfida da doppi ex sabato in Juventus-Cagliari. "Non ho rimpianti - ha detto l'allenatore rossoblù in conferenza stampa - ho preso una squadra reduce dalla Serie B, siamo arrivati terzi e poi secondi. Senza i dodici, tredici campioni dei due anni precedenti. A Torino sono stati due anni molto positivi".

E poi, però, è finita. "Da lì sono stato mandato via - spiega Ranieri - ma questa non è la verità. La verità la scriverò quando smetterò di allenare. Però ringrazio sempre chi mi ha portato alla Juventus, grande società con grandi tifosi".

Allegri? "Un allenatore pratico che vuole sempre vincere.

Studia bene gli avversari e siccome vince, ha ragione, gli faccio i miei complimenti", conclude l'allenatore del Cagliari.





