Calcio: Cagliari; con la Juventus senza Nandez e Di Pardo

Assenti solo Di Pardo, Nandez e Capradossi per il Cagliari che si prepara alla trasferta di Torino contro la Juventus. Per il resto Ranieri, reparto per reparto, avrà solo l'imbarazzo della scelta. Un "problema" soprattutto nel reparto offensivo: il mister era partito domenica scorsa con l'attacco light formato da Luvumbo e Oristanio. L'angolano aveva terminato la gara con i crampi, ma le indicazioni dal centro sportivo di Assemini in settimana sono incoraggianti. C'è però Petagna, autore dell'assist della vittoria contro il Genoa: è entrato bene in partita è sembra molto vicino al cento per cento della condizione.

Le chance a disposizione di Ranieri non sono finite: ci sono anche Lapadula, Pavoletti, eroe della vittoria con il Frosinone, e Shomurodov, bene soprattutto a Salerno, non male anche a Udine. In teoria ci sarebbero anche Pereiro e Desogus, ancora però senza presenze in campionato.

Ranieri preoccupato dal "vuoto" sulla fascia destra causato dagli infortuni di Nandez e Di Pardo. Rimane Zappa, ma il mister potrebbe anche puntare ancora su Goldaniga o Azzi. A centrocampo tutto dipende dal modulo: anche in conferenza stampa Ranieri non ha anticipato nulla. Ma la coppia Prati-Makoumbou sembra intoccabile.

Intanto festa in casa rossoblù per la laurea in Psicologia a Roma del centrocampista 34enne Nicolas Viola. Con i complimenti del mister Ranieri.



