Basket: per la Dinamo vittoria e riscossa in Champions

La Dinamo Banco di Sardegna c'è e batte un colpo. In Germania, Sassari vince 89-79 sul difficile campo di Ludwigsburg, nella gara giocata ieri sera per la terza giornata della regular season di Champions League.

Una vittoria, la prima in Europa, che rilancia i sassaresi in chiave qualificazione e scaccia i fantasmi di un avvio di stagione complicato. I ragazzi di coach Piero Bucchi hanno giocato una partita superlativa, con due attori principali: il centro francese Stéphane Gombauld (18 punti, 9 rimbalzi e 5 stoppate) e l'ala statunitense Alfonzo McKinnie (13 punti e 12 rimbalzi e 2 assist).

Ma a girare finalmente bene è stata tutta la squadra, che ha messo in campo la grinta e la concentrazione necessarie per rialzare la testa dopo il record di una vittoria e sette sconfitte realizzato prima di ieri nelle partite ufficiali tra Lega A e Champions.

I sassaresi hanno alzato il livello in difesa, con Gombauld a intimorire chiunque si avvicinasse al ferro e McKinnie a spazzare via il canestro catturando rimbalzi.

La Dinamo ha iniziato male la gara subendo un parziale di 2-10 subito raddrizzato chiudendo sotto di un solo punto il primo quarto (23-24). Dal rientro in campo i sassaresi sono sempre stati in vantaggio, toccando anche il +14 e respingendo i tentativi di recupero dei padroni di casa.

Ora la Dinamo è chiamata a confermare i progressi di ieri, cercando di vincere anche in campionato, domenica prossimo al PalaSerradimigni contro Trento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA