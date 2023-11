Regionali '24: Liberu abbandona il tavolo del campo largo

All'indomani della riunione che ha ufficialmente proposto Alessandra Todde come candidata alla presidenza della Regione, Liberu sceglie ufficialmente di abbandonare il tavolo del campo largo del centrosinistra con il M5s. Lo annuncia con una nota diffusa da Giulia Lai.

"Giovedì non parteciperemo al tavolo, avendo preso atto della volontà dei partiti che hanno deciso la candidatura di Alessandra Todde, di sottrarsi a un confronto democratico con tutti gli altri candidati proposti nel tavolo. Un confronto che era necessario per comprendere le idee, i programmi e la visione di Sardegna portata da ognuno di loro - sottolinea la nota di Liberu -. Un confronto che avrebbe portato l'elettorato della sinistra sarda ad essere esso stesso partecipe della scelta del candidato/a migliore".

La nota ripercorre la genesi del tavolo, la richiesta sin da subito di svolgere le primarie e la scelta di portare il nome di Renato Soru. "La riunione di ieri - spiega la nota - non è stata altro che un ipocrita tentativo di fare ratificare alle sigle del tavolo la candidata già decisa mesi fa in altre sedi. Le sigle, questa volta, sono state contate come corrispondenti a partiti. Anche se tutti sanno che quelle realmente corrispondenti a partiti, e capaci di fare liste, sono ben poche. Così è stato fatto credere che la candidatura della Todde, anziché romanamente stabilita - concludono gli indipendentisti di Liberu - fosse decisa democraticamente qui in Sardegna dalle sigle del tavolo".

"Il nostro lavoro per le elezioni regionali, determinato come sempre, proseguirà per riuscire a portare nel parlamento dei Sardi la voce dell'indipendentismo sardo, della sinistra più genuina, della militanza per l'ambiente, del femminismo non strumentale, della salvaguardia dei diritti nazionali e sociali del popolo sardo".

Per domani sera, invece, si attende il confronto interno ai Progressisti.



