Sommergibile al largo della Sardegna, avviso di pericolosità

La presenza di un sommergibile militare in immersione - di un paese al momento non indicato - di fronte alla costa orientale della Sardegna ha fatto scattare un avviso di pericolosità alta "per qualsiasi forma di navigazione, pesca e attività subacquea": due giorni di massima allerta, domenica 5 e lunedì 6 novembre, in un tratto di mare di 232 chilometri, dalla Costa Smeralda sino a Capo Carbonara, segnalati dalla Capitaneria di porto di Arbatax con un avviso di sicurezza pubblica e rilanciati dal comune di Tortolì sulla sua pagina Facebook.

"Si sottolinea che la zona individuata è da considerarsi altamente pericolosa per qualsiasi forma di navigazione, pesca e attività subacquea fino a nuova comunicazione - si legge nell'avviso - Per la sicurezza di tutti, si invita a rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite e a consultare la planimetria e i dettagli del bando disponibili nella sezione 'Avvisi' del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/arbatax".

Un avviso che non ha impedito, come è possibile riscontrare sui siti gratuiti di tracciamento delle navi attraverso il gps, a imbarcazioni di vario tipo di navigare a est della Sardegna.

In queste settimane, anche l'Isola è interessata da due attività addestrative già note, Mare Aperto 2023-2 e Nato Dynamic Mariner 23", in programma dal 23 ottobre al 17 novembre 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA