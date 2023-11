Azienda agricola di Quartucciu premiata a Fabbrica paesaggio

Apicoltura, percorsi didattici e ortoterapia. E ora per l'azienda agricola "Abitare con il verde", circa 3 ettari di Paola Cannas a San Gaetano a Quartucciu, arriva il premio della Federazione italiana delle associazioni e club per l'Unesco (Ficlu). La motivazione del riconoscimento della 14/a edizione del concorso internazionale "La Fabbrica del Paesaggio" è legata al ruolo centrale delle attività sociali e terapeutiche in un "pregevole contesto paesaggistico".

Tra i 21 progetti partecipanti 19 provenivano da 9 regioni italiane e 2 dall'estero, uno da Malta e uno dalla Slovenia. La candidatura dell'azienda di Cannas è stata proposta dal Club per l'Unesco di Cagliari: un'area per ospitare eventi familiari, anniversari, seminari, degustazioni stagionali guidate, percorsi didattici (apicoltura) e ludico-sensoriali, laboratori manuali, corsi sulla cura del verde, giardinaggio assistito.

Il fondatore fu Ettorino Cannas, poi i figli Tonio e Paola.

La storia dell'azienda agricola Abitare con il Verde, inizia negli anni '50 come storia familiare di amore per la natura.

Prossimo obiettivo: far sì che la Sardegna diventi punti di partenza del riconoscimento legislativo dell'ortoterapia. Anche come cura per sopportare meglio il dolore, la depressione e come stimolo per la ripresa dell'organismo in fase di convalescenza.

Il parco inglese, intitolato alla figlia e conosciuto come Villa Lisa, per anni ha ospitato e continuerà a ospitare importanti eventi, seminari, matrimoni e anniversari. Nel fondo si producono diverse specie di frutti, anche esotici ed è presente un vivaio di fruttiferi e ornamentali.



