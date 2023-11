Crosetto, 'la Sardegna ha dato tanto alla Difesa'

"La Sardegna ha dato tanto alla Difesa, c'è un connubio tra forze armate e Sardegna che va avanti da decenni. La Sardegna è uno dei pilastri su cui abbiamo fondato l'unità e su cui si fonda la nostra repubblica". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ai giornalisti sulle servitù militari in Sardegna, a margine delle celebrazioni del 4 Novembre a Cagliari.

"In Sardegna ci sono molti poligoni e la presenza delle forze armate, soprattutto negli ultimi anni, si è concentrata sulla crescita dell'attenzione ambientale affinché non ci sia un impatto negativo delle attività dei poligoni. Molte oggi sono state digitalizzate, senza dimenticare gli interventi di bonifica conseguenti".

"Non mi pare ci sia all'orizzonte nessuna dismissione - ha poi risposto il ministro della Difesa a un'altra domanda - Un modo con cui torvare sinergie con la Sardegna e non partare danno a questa regione è una volontà che porteremo avenati sempre".

Proprio ieri Crosetto ha annunciato che a breve verrà risolta la problematica degli indennizzi legati alle servitù militari, soprattutto per quanto riguarda i pescatori che operano nelle zone solitamente interdette a causa delle esercitazioni militari.



