Tenta di spegnere rogo e ha un malore, 55enne muore nella notte

Ha cercato di spegnere le fiamme che minacciavano la casa di riposo in cui lavorava e forse per il troppo sforzo e per il fumo ha avuto un infarto che non gli ha lasciato scampo. E' morto così Antonio Garau, 55 anni di Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari.

L'episodio è avvenuto ieri notte in località Fra Giuanni a Capoterra. Intorno alle 21 è divampato un incendio di sterpaglie che, alimentato dal forte vento, si è velocemente propagato. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile e gli agenti della polizia locale.

Garau al momento non era di turno, ha visto però l'incendio e, preoccupato che il fuoco potesse arrivare alla struttura dove lavorava, ha cercato di aiutare vigili e protezione civile a domare le fiamme. Dopo diverso tempo in cui il 55enne ha tentato di arginare le fiamme con idranti ed estintori si è sentito male: "Mi riposo in auto un attimo", avrebbe detto allontanandosi.

Lo hanno trovato poco dopo privo di sensi. I medici del 118, arrivati sul posto, hanno tentato per più di un'ora di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Il rogo è stato spento solo all'1 di notte.



