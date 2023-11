Riparte la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Gallura

Riparte la campagna di vaccinazione antinfluenzale nei centri della Asl Gallura: da lunedì 6 novembre si potrà prenotare la somministrazione nei Centri Vaccinali di Olbia e Tempio Pausania.

Per Olbia, il cui centro si trova dentro l'ospedale San Giovanni di Dio, si può contattare dal lunedì al venerdì il numero 0789 552185 dalle 10 alle 13, mentre per Tempio Pausania, all'interno del Paolo Dettori, gli utenti possono chiamare il numero 079 678385 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30 o mandare una e-mail all'indirizzo sisp.tempio@aslgallura.it.

Oltre al vaccino antinfluenzale, sarà possibile effettuare anche altre vaccinazioni consigliate per età o per patologia, come quello per la prevenzione delle infezioni da pneumococco, quello contro il Fuoco di Sant'Antonio tramite la vaccinazione anti Herpes Zoster e il nuovo vaccino anti Covid. Il vaccino antinfluenzale è offerto gratuitamente agli addetti al servizio pubblico di interesse collettivo, ai soggetti con più di 65 anni, alle donne in gravidanza, a tutti quelli che presentano condizioni di rischio di complicanze da influenza e ai loro familiari.



