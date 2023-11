Incendio in una casa a Sassari, salvata una 80enne

Una donna di 80 anni è stata salvata dai vigili del fuoco di Sassari mentre il suo appartamento andava in fiamme.

L'incendio è scoppiato poco prima delle 16 in un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Matteotti, all'angolo con via dei Mille, in pieno centro.

I vigili sono intervenuti sul posto insieme con la Polizia locale e un'ambulanza del 118.

Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero divampate da una bombola del gas che l'anziana stava sostituendo per alimentare una stufa.

Le condizioni della donna non sono preoccupanti.



