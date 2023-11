In Ogliastra turismo tutto l'anno, partnership pubblico-privata

In Ogliastra nasce la Destination Management Organization (Dmo) per la promozione e la gestione del turismo che vada oltre gli arrivi stagionali in estate e nei mesi di spalla. Una organizzazione pubblico-privata che coinvolge 22 comuni e ha come soci fondatori la Camera di Commercio di Nuoro, il Club di Prodotto My Ogliastra e che vede il Gal territoriale come ente capofila. Entrano a farne parte anche i soci privati che oggi, nell'assemblea che ha dato vita all Dmo, hanno espresso il loro parere favorevole, ratificato con firma davanti a un notaio.

Il percorso, iniziato diversi mesi fa, ha mobilitato anche 550 imprese, entrate nel Forum del Turismo per comporre il quadro di esigenze del comparto in rapporto alle nuove sfide del turista "climate-sensitive" e dell'evoluzione degli scenari internazionali. L'obiettivo è quello di valorizzare la Destinazione Ogliastra che nel 2021 ha accolto più di 206 mila turisti, oltre 1 milione di pernottamenti con una permanenza media superiore a 5 giornate in un sistema di eccellenze balneari e territoriali unico in Sardegna. La destinazione può infatti trasformare l'economia del turismo stagionale in leva per tutte le attività caratteristiche del territorio, anche montano, e può essere attiva più mesi all'anno.

"La Dmo promuoverà la cultura dell'ospitalità turistica, l' accoglienza, l'informazione e la commercializzazione dell'Ogliastra - spiega il presidente del Gal Vitale Pili - Il fine è quello di far diventare il territorio una meta turistica sempre più attrattiva che aumenti la permanenza nel territorio, generando un rapporto più personale e affettivo con i luoghi e la cultura che ci rappresentano che sono il nostro primo biglietto da visita". "La Camera di Commercio - spiega Agostino Cicalò presidente dell'ente camerale di Nuoro - non farà mancare il suo supporto a questo nuovo modello territoriale che metterà in connessione tutti i soggetti e le risorse che ci rappresentano e che sono presenti nel territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA