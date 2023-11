Il concerto di Joshua Redman chiude l'European Jazz Expo

Ultimo giro di boa, sabato 4 novembre, per la 43/a edizione del Festival Jazz in Sardegna-European Jazz Expo, rassegna musicale firmata da Jazz in Sardegna che dal 6 all'8 ottobre scorso ha messo in scena al Teatro Massimo di Cagliari una tre giorni di concerti e appuntamenti.

Alle 21 chiusura in grande stile con l'atteso concerto di Joshua Redman, indubbiamente uno degli artisti jazz più acclamati e carismatici emersi negli anni Novanta. Figlio d'arte (suo padre, il sassofonista Dewey Redman è stato lo storico collaboratore di Ornette Coleman), Redman è considerato tra i musicisti afroamericani più influenti del pianeta. Per il suo stile personale ma rimasto fortemente legato alla tradizione, l'artista è diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti del sax tenore. Ha pubblicato oltre 20 album (Warner & Nonesuch), e 16 come leader, è stato nominato per ben 11 Grammy Awards vincendo sei Premi come "Best new Artist, Jazz artist of the year", e ha sempre ottenuto il massimo dei voti nei sondaggi di critica e lettori dalle testate DownBeat, Jazz Times, The Village Voice e Rolling Stone.

Sul palco del Teatro Massimo presenta il suo nuovo e avvincente progetto artistico, un debutto per la Blue Note Records, dal titolo "Where Are We". Un viaggio musicale attraverso gli Stati Uniti d'America, un progetto di ballate, standards, romanticismo, riflessione sociale, invenzione melodica, improvvisazione. "Where Are We" segna anche il primo album vocale di Redman affiancato dalla dinamica e giovane cantante californiana Gabrielle Cavassa. Assieme a Paul Cornish al piano, Philip Norris al contrabbasso e Nazir Ebo alla batteria, Redman firma uno dei suoi album più avvincenti, chiudendo in grande stile un'edizione felicissima dell'European Jazz Expo.

Ad aprire la serata del 4 novembre, sempre al Teatro Massimo di Cagliari (ore 19, sala M2, ingresso libero) sarà Livia Grossi, giornalista del Corriere della Sera, esperta teatrale e viaggiatrice curiosa, da qualche anno in giro per i teatri d'Italia con un nuovo format dal titolo "Il Giornale parlato", un nuovo modo di fare informazione che trasforma la scena in una pagina di magazine con interviste video, immagini realizzate sul campo, musica dal vivo e la giornalista che racconta il suo "pezzo" guardando negli occhi il pubblico.



