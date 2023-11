Gli incubi di un fumettista sardo conquistano i re dell'horror

Cinque anni di lavori, decine di illustrazioni che raccontano la sua storia artistica, un percorso per immagini che mette in evidenza il suo stile ricercato e unico che dalla Sardegna lo ha fatto arrivare in tutto il mondo grazie alle collaborazioni con autori del calibro di Stephen King, Joe Lansdale e oggi Clive Barker, maestri dell'horror internazionale.

Si chiama Visioni (cartonato, 208 pagine) e sarà presentato a Lucca Comics & Games, il nuovo volume, edito da Sergio Bonelli editore, del fumettista cagliaritano Daniele Serra. Un viaggio nelle visioni e forse anche negli incubi dell'artista sardo che grazie al suo stile acquarellato riesce a dar vita a immagini che spaziano tra l'onirico e il grottesco, in un continuo fondersi tra incubo e poesia. Perché dai suoi pennelli e dalle sue chine escono fuori immagini di rara bellezza. "Daniele ha il pieno controllo del mezzo che ha scelto - scrive lo scrittore Clive Barker nell'introduzione del libro -. Insomma, è un mago.

Ogni artista e ogni opera d'arte meritano di essere testimoniati prima che possa esserci un giudizio. Questo libro è composto da sublimi stati dell'essere, portati alla vita con un misto di talento naturale e un livello di abilità che richiede anni di pratica disciplinata".

Visioni è un tassello di un percorso di vita importante.

"Raccoglie i miei lavori dal 2018 al 2023 - racconta all'Ansa Daniele Serra, nella sua casa studio di Cagliari - è un percorso artistico fondamentale e questo volume segna e dà un senso a tutto questo mio periodo". Quarantasei anni, vincitore nel 2012 del British Fantasy Award come migliore artista, sognava da bambino di disegnare per la Bonelli: "quando ci sono riuscito - commenta - ho coronato un sogno". Ma di sogni ne ha realizzati anche altri come illustrare il libro celebrativo per i trent'anni di Tommyknockers, di Stephen King, oppure lavorare con lo scrittore texano Joe Lansdale con il quale ha realizzato la graphic novel, edita sempre da Sergio Bonelli, dal titolo The Gentlemen's Hotel. Ma non solo.

Nel 2016 ha collaborato con Tod Williams alla realizzazione del film Cell, tratto da un romanzo di King in cui il protagonista, interpretato da John Cusack, è un disegnatore di fumetti. Nella pellicole vengono più volte inquadrate le opere pittoriche di Daniele Serra. Adesso il nuovo volume e tanti altri progetti nel cassetto. "Sto lavorando alla graphic novel di un video gioco e ad un altro fumetto che sarà pubblicato in Italia ma per il momento - chiarisce - non posso rivelare altri particolari".



