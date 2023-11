Circa 40 focolai di lingua blu a causa del caldo anomalo

Colpo di coda per il virus della lingua blu in Sardegna dove il prolungamento anomalo delle temperature estive anche a ottobre ha causato alcuni disagi nelle campagne con la comparsa di una quarantina di focolai accertati di blue tongue. Un'altra quindicina di casi individuati dall'Istituto zooprofilattico Sperimentale dell'Isola sono stati inviati al centro di riferimento nazionale di Teramo per la conferma. "Attualmente abbiamo rilevato la presenza del sierotipo 4 e stiamo attendendo le ultime analisi da Teramo - spiega all'ANSA il direttore generale dell'Izs sardo, Giovanni Filippini - la situazione territoriale è assolutamente sotto controllo, visto che si tratta di circa 60 casi su 13mila allevamenti, quindi non parlerei di emergenza anche perché le temperature si sono già abbassate limitando fortemente la circolazione del vettore".

Secondo il Centro studi agricoli "i capi morti accertati di ovini sono a oggi oltre 100 nelle zone del Nuorese, Ogliastra, Bassa Gallura, Sulcis e anche nel Sassarese. Questo nonostante si sia provveduto ad eseguire le vaccinazioni sui capi di rimonta, vaccinazioni obbligatorie ed eseguite dai servizi veterinari pubblici - osserva il presidente Tore Piana - Come associazione agricola siamo molto preoccupati per la situazione che si sta verificando. Ora confidiamo molto sulla prevenzione e sul calo delle temperature, che rallenterebbe la circolazione dell'insetto vettore ma chiediamo agli assessorati regionali alla Sanità e Agricoltura di predisporre tutte le misure di indennizzi previste dalla Legge, per tutte quelle aziende agricole colpite dal virus".



