Incendio alla periferia di Olbia, le fiamme lambiscono le case

Il forte vento che in queste ore sta soffiando sulla Gallura ha alimentato le fiamme di un incendio divampato nella periferia di Olbia, in località Pinnacula. Il fuoco si è avvicinato ad alcune case della zona; nessun abitante è stato però fatto sgomberare, grazie all'intervento tempestivo delle squadre di terra dei vigili del fuoco di Olbia che sono riuscite a sedare le fiamme.

L'incendio ha mandato in fumo circa cinque mila metri di superficie boschiva. Intanto il Comune di Olbia ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate a partire dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, venerdì 3 novembre.



