Fiamme in una casa a Uta, 90enne salvata dai carabinieri

Una donna di 90 anni è stata salvata dai carabinieri dopo che nella sua casa di Uta è divampato un incendio, provocato da un cero votivo posizionato su un mobile di legno.

Le fiamme si sono propagate nell'appartamento di uno stabile a due piani in via Stazione. I carabinieri, arrivati subito sul posto, sono entrati nella casa al primo piano, già invasa dal fumo e hanno rintracciato l'anziana.

La donna era disorientata e non riusciva a trovare l'uscita di casa. E' stata accompagnata all'esterno e affidata ad alcuni vicini. I militari dell'Arma sono poi rientrarti in casa e hanno staccato i contatori dell'energia elettrica e quelli del gas, iniziando a domare le fiamme con estintori e sechi d'acqua.

Sul posto sono poi arrivati anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la casa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA