Spari a migrante, 4 indagati per lesioni e odio razziale

Ha sparato con una carabina ad aria compressa dalla finestra di una casa a Golfo Aranci, colpendo un uomo di 37 anni originario del Gambia che in quel momento stava passando a bordo della sua bicicletta nella strada sottostante: un ventenne di Olbia è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Tempio Pausania per lesioni aggravate dall'odio razziale. Con lui, indagati in concorso, anche suoi tre amici.

Secondo il pubblico ministero, l'olbiese avrebbe scelto tra tanti passanti proprio il migrante per il suo colore della pelle.

L'episodio si è verificato nella cittadina costiera alcuni giorni fa, ma l'uomo colpito e ferito lievemente non ha sporto nessuna denuncia. I Carabinieri del reparto territoriale di Olbia hanno però indagato e accertato che la vittima e il presunto aggressore non si conoscevano.

Questa mattina al giovane olbiese è stato notificato l'atto di inizio delle indagini: verranno eseguirti alcuni accertamenti sulla carabina che è stata utilizzata dal 20enne e da tre suoi amici per capire se sia stata manomessa o modificata. Se così fosse potrebbe essere parificata ad un'arma da fuoco e la posizione dei quattro ragazzi potrebbe aggravarsi.



