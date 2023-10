Nasconde in un casolare 72 chili di canapa, arrestato 36enne

Erano andati a perquisire la sua abitazione e le sue proprietà perché era indagato per un furto ma in un casolare hanno trovato 72 chili di marijuana. Un 36enne di Pimentel è stato arrestato dai carabinieri.

L'uomo è ritenuto responsabile di un furto in un market avvenuto il 2 settembre scorso a Pimentel, ma in uno stabile campestre di sua proprietà i militari dell'Arma hanno trovato l'ingente quantità di droga custodita in sei sacchi di carta.

Il 36enne si era anche organizzato per coltivare ed essiccare la canapa con un generatore di aria calda collegato a una bombola di Gpl, quattro sistemi di ventilazione e un impianto di irrigazione a goccia con temporizzatore e altra attrezzatura.

Tutto il materiale e lo stupefacente sono stati sequestrati.

La canapa sarà analizzata dal Ris per verificare il livello di Thc. Il 36enne adesso si trova ai domiciliari.



