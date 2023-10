Morte cerebrale per direttrice carcere Nuoro dopo incidente

Non ce l'ha fatta Patrizia Incollu, la direttrice del carcere nuorese di Badu 'e Carros, 57 anni, vittima dell'incidente stradale avvenuto il 20 ottobre sulla statale 389 Nuoro-Lanusei, in cui era morto l'agente di Polizia penitenziaria Peppino Fois, di 53 anni.

Le condizioni della donna si sono improvvisamente aggravate e questo pomeriggio la commissione interna dell'ospedale San Francesco di Nuoro ha accertando la morte cerebrale della paziente. Per i medici del reparto di Rianimazione, guidato dal primario Peppino Paffi, la direttrice del carcere non avrebbe nessuna possibilità di riprendersi.

Patrizia Incollu il pomeriggio del 20 ottobre rientrava da una giornata di lavoro nel carcere di Lanusei a bordo dell'auto guidata da Fois. All'altezza di Janna 'e Ferru lo scontro con un tir che arrivava dalla carreggiata opposta, nel momento in cui il mezzo pesante svoltava per immettersi nel piazzale del distributore di benzina.

L'impatto è stato violentissimo: l'agente è morto sul colpo, la direttrice del carcere, invece, era rimasta ferita gravemente.



