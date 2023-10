In auto contro muretto in pietra, grave l'ex sindaco di Suni

L'ex sindaco di Suni, Angelo Demetrio Cherchi, 62 anni, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 129 bis tra Suni e Macomer.

Dopo aver perso il controllo della sua Fiat Idea, Cherchi è andato a sbattere contro un muretto in pietra di un'azienda agricola ed è stato sbalzato dall'abitacolo.

Trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale civile di Sassari, è stato ricoverato in codice rosso.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuco e i carabinieri della Compagnia di Macomer, che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell'incidente.



