A Cagliari mostre, visite guidate e laboratori di lettura

Inaugurata da pochi giorni, è già un successo di pubblico la mostra che il Palazzo di Città dedica all'opera dei fratelli Melis e che nel corso del mese di novembre sarà arricchita da nuovi pezzi in arrivo da Bosa, città natale di questa famiglia di artisti, Oliena e Cagliari.

All'esposizione, aperta al pubblico fino al prossimo 28 gennaio, sono collegate diverse attività rivolte sia al pubblico degli adulti che a quello dei più piccoli. Domenica 12 novembre, alle 10.30, le colazioni al museo approdano anche a Palazzo di Città dove i visitatori saranno coinvolti in un percorso guidato alla nuova mostra "I fratelli Melis". Una famiglia d'arte nell'Isola dei colori per poi partecipare ad un momento di condivisione per rivivere sapori e ricordi della colazione dell'infanzia.

Sabato 18, alle 16, si terrà invece una visita guidata speciale a cura degli storici dell'arte del Museo, a cui seguirà un brindisi finale.

Sabato 25, alle 11, proseguono infine gli Influencer tour, quarto incontro con gli specialisti del settore, che saranno impegnati in un percorso all'interno del Palazzo di Città.

Saranno loro, poi a condividere, attraverso i loro canali, la loro esperienza.

Dal Palazzo di Città alla Galleria Comunale d'Arte dove sabato 11 novembre dalle 16 proseguono gli incontri dedicati ai nonni e nipoti. Per l'occasione i partecipanti verranno coinvolti in un'attività che li porterà a scoprire i capolavori delle Collezioni Civiche che poi dovranno riprodurre in un lavoro a quattro mani, disegnando insieme.

Giovedì 16, alle 15, la Biblioteca Specialistica propone un laboratorio di letture ispirate al mondo dell'arte, pensato per i bimbi dai 3 ai 5 anni accompagnati da un adulto. Lo stesso giorno alle 16.30 saranno coinvolti i bambini dai 6 ai 10 anni per un laboratorio creativo che li condurrà alla scoperta dei libri speciali della Biblioteca d'Arte.

Infine giovedì 23 novembre dalle 16.30 al via il secondo incontro con il Gruppo di Lettura, un'attività di condivisione e approfondimento rivolta agli adulti e agli over 65 che insieme parleranno di un libro letto.



