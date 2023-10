Parte da Quartu una mostra itinerante e solidale

Una mostra fotografica itinerante e una raccolta fondi per l' acquisto di prodotti medici di base e la creazione di strutture per l'assistenza sanitaria a Cacuti, un piccolo villaggio in Angola. Si intitola "Extroverso-Metainverso-La cura dell'incanto" e sarà allestita dal 4 novembre alle 17 a Quartu Sant'Elena, nella sala Affreschi dell'ex Convento dei Cappuccini.

In esposizione gli scatti di Rosario Longobardi, presidente di Farmacisti nel Mondo -Fam- che organizza l'iniziativa.

Raccontano il prezioso lavoro dei volontari in diverse località del mondo e l'incontro con uomini, donne, bambini. La direzione artistica è del regista e fotografo Giovanni Coda che ne sintetizza il senso: "raccontare mondi, luoghi lontani e opportunità negate". Nello specifico le risorse permetteranno l'acquisto del materiale di primo soccorso e strumentazione medica per il dispensario che sarà pronto entro dicembre e della fornitura per dar vita alla farmacia itinerante/dinamica per l'assistenza domiciliare.

Il vernissage sarà accompagnato da un reading tra parole e musica. La mostra parte da Quartu sostenuta dall'amministrazione guidata da Graziano Milia a cui è stata consegnata in segno di riconoscimento una targa. L'anno prossimo farà tappa a Oristano, al museo Diocesano, a Nuoro al Man-Museo d'Arte, a Sassari al palazzo ducale e a Cagliari. Alla realizzazione della mostra hanno contribuito Patrizia Pulcini, vicepresidente Fam, Federica De Villa e Fabrizio Daddi, coordinatori per la Sardegna.

"L'associazione di volontariato propone eventi culturali, ludici e sportivi di sensibilizzazione e solidarietà, affinché la Farmacia possa recuperare la centralità di comunità e diventare nuovamente un punto di riferimento - ha spiegato Rosario Longobardi - il titolo del progetto si riferisce a una doppia chiave di lettura: aperti al mondo ed al contempo impegnati nella realtà e nei luoghi della vita. Per questo fra le finalità dell'associazione vi è anche quella di portare fisicamente, non solo virtualmente le persone a conoscere i progetti curati dai Farmacisti del Mondo in giro per i vari continenti".



