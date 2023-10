Pace in Palestina, corteo per le strade di Sassari

Un lungo corteo multicolore e multietnico con le bandiere sarde, della Palestina e della pace ha sfilato sabato sera per le vie del centro di Sassari per chiedere lo stop alle ostilità in Medio Oriente e il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese.

La manifestazione, organizzata dalle associazioni Amicizia Sardegna-Palestina, Sa Domo de Totus e dal Fronte della Gioventù comunista, condivisa da decine di altri soggetti politici, sindacali e culturali, è partita da piazza Fiume per poi attraversare il centro città.

"Una manifestazione così per la Palestina non la si vedeva a Sassari dagli anni Ottanta, ai tempi d'oro dell'Olp e di Arafat" dichiara Angelo Marras, storico sostenitore della causa palestinese. "ma oggi è diverso, in piazza ci sono tutte le generazioni e tutte le etnie. È una miscela politica potentissima".

Il corteo si è fermato in piazza Santa Caterina, dove il collettivo artistico Clip ha letto alcuni brani poetici, e molti altri artisti si sono alternati al microfono nella lettura di brani uniti dal tema della pace, dei diritti degli oppressi, dell'autodeterminazione dei popoli.

La serata si è conclusa con una raccolta fondi da destinare all'acquisto di beni di prima necessità, medicine e alimenti, in accordo con il Comitato Solidarietà con la Palestina - Sardegna, il Centro Culturale Handala Alì, i Giovani Palestinesi d'Italia, e l'Unione Democratica Arabo Palestinese.



