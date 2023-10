Carenza di personale, protesta dell'Ispettorato del lavoro

Carenza di personale, retribuzioni inadeguate e sovraccarico di responsabilità. Sono i motivi che hanno spinto i dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro a scioperare e fare un sit-in davanti alla Prefettura di Sassari, organizzato dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Flp, Cointesa Fp, Cnfsal-Unsa e Usb Pi.

"Abbiamo consegnato un documento ufficiale al prefetto di Sassari, illustrando la situazione del'Inl e chiedendo un impegno per adottare le necessarie soluzioni", spiega la segretaria della Cisl Fp di Sassari, Gianfranca Solinas, parlando anche a nome delle altre sigle sindacali riunite in piazza d'Italia.

"Segnaliamo in particolare che, nonostante l'avvio di un importante reclutamento di personale, si registrano in tutta Italia centinaia di posti scoperti, in quanto l'Inl si dimostra ente meno appetibile e concorrenziale rispetto ad altri.

Evidenziamo una sproporzione tra le competenze e le responsabilità richieste al personale e la retribuzione corrisposta".

Fra le richieste dei manifestanti anche il riconoscimento degli arretrati della perequazione dell'indennità di amministrazione, la trasformazione dell'Inl in una vera agenzia dotata di piena autonomia, che una quota dei proventi che derivano dalle sanzioni applicate siano destinati al personale, e la un'effettiva informatizzazione dell'ente, per la quale sono stati già tanti fondi.



